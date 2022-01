Inter-Milan: l’indiscrezione di mercato accende l’attesa del derby

28-01-2022 09:15

Manca ancora più di una settimana al derby tra Inter e Milan. Una gara molto attesa che arriva dopo una sosta del campionato che è stata molto movimentata. Le tante operazioni di mercato hanno creato grande attesa per l’ultima parte di stagione con il derby che sembra diventare una gara già fondamentale per il resto del campionato.

Kessie: sul centrocampista c’è anche l’Inter

A lanciare una clamorosa indiscrezione di mercato è la Gazzetta dello Sport che rivela di un nuovo possibile trasferimento tra le due sponde del Naviglio. Dopo l’affare Calhanoglu, i nerazzurri potrebbero ancora “pescare” in casa dei cugini e puntano a Franck Kessie.

Il centrocampista ivoriano, reduce dalla Coppa d’Africa, ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il Milan in scadenza alla fine di questa stagione. Nessun accordo neanche per una cessione anticipato e così il Presidente potrà decidere di firmare per una nuova squadra già nel corso del mese di febbraio lasciando i rossoneri a parametro zero. Secondo la Gazzetta nella corsa al giocatore, sul quale ci sono anche Juve e Tottenham, arriva anche l’Inter con Marotta che ha chiesto informazioni ma senza formulare nessuna offerta.

Kessie all’Inter: la reazione dei tifosi

La voce di un possibile avvicinamento tra Kessie e l’Inter scatena un putiferio sui social. Per i tifosi dell’Inter il centrocampista non rappresenta una priorità dal punto di vista tattico: “Non è una nostra priorità, servono almeno un’alternativa dietro più Bremer se parte De Vrij, oltre a una punta a prescindere dai movimenti di mercato. Poi se lo prendiamo ben venga, è uno che in serie A sposta, anche se chi fai fuori per lui?”.

Alla finestra di mercato estivo mancano ancora molti mesi e molte partite ma alcuni tifosi guardano già avanti: “Mi sa che hanno in mente di monetizzare bene con Lautaro e prendere sia Dybala che Kessie a 0. Sarebbe un upgrade oltre che un risparmio”. Mentre tra i tifosi del Milan c’è grande delusione: “Praticamente noi compriamo un giovane calciatore, lo alleniamo, lo facciamo crescere, gli troviamo il ruolo buono per lui e poi a zero lo diamo all’Inter. Se questo è il sistema Milan, andiamo bene”.

