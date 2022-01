Inter, il doppio smacco alla Juventus manda in delirio i tifosi

28-01-2022 08:30

Ore di trattative febbrili sul mercato che lunedì alle 20 chiuderà i battenti e l’ultim’ora lanciata dagli esperti sta mandando in tilt i tifosi interisti. Se le parole del ds del Sassuolo Carnevali avevano un po’ raffreddato gli entusiasmi (“Su Scamacca abbiamo un po’ di richieste. La nostra intenzione è quella di trattenerlo ancora e poi se ne parlerà più avanti. Ci sono state richieste per avere Scamacca già a gennaio e non solo per lui, anche per altri. In Italia possibilità di fare investimenti non ce ne sono tante, per fortuna c’è anche il mercato estero”) la situazione sembra cambiata in queste ore.

Scamacca avrebbe detto no alla Juve per andare all’Inter

Scamacca, secondo radio-mercato, sarebbe stata la prima scelta della Juve che solo dopo il no del giocatore avrebbe virato su Vlahovic. Il motivo? Il bomber vuole solo l’Inter, al punto da dire no anche al Borussia Dortmund che era pronto a svenarsi per comprarlo. Un vero e proprio smacco per i bianconeri. Dopo Gosens, dunque, l’Inter è pronta a vestire di nerazzurro anche l’attaccante italiano più promettente del campionato.

Marotta vorrebbe Scamacca subito ma probabilmente arriverà a giugno

Marotta sogna di prendere il giocatore subito, in prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro ma bisognerà convincere il Sassuolo che preferirebbe rimandare l’operazione in estate. Che sia ora o tra sei mesi, comunque, il destino di Scamacca appare segnato.

I tifosi sognano Scamacca come il nuovo Vieri

Entusiasmo alle stelle sui social: “Scamacca è il bomber di fisico che tanto ci servirebbe” o anche: “Se viene Scamacca sono contento perché è il futuro della nazionale. Sarà il nostro Vieri“, oppure: “Scamacca l’ho visto giocare anni fa nella nazionale giovanile. Era di gran lunga il migliore di quel gruppo. Nel tempo è cresciuto, non sempre in modo convincente, ma ci sta. Adesso sta mettendo in fila ottime prestazioni e gol. Le qualità ci sono”

C’è chi è più cauto (“Scamacca ha dei buoni colpi. Difficile capire cosa possa diventare, probabilmente non Haaland ma nemmeno Pinamonti”) e chi non ha dubbi: “Manca un vice Dzeko e credo che Scamacca sia perfetto…anzi credo che presto sarà Dzeko il suo vice” e ancora:: “Già oggi Scamacca è nettamente più forte di Dzeko”.

Il web è un fiume in piena: “Scamacca sta crescendo tanto e ha colpi da calciatore superiore. L’operazione per me è giusta. 1 anno con Dzeko poi l’attacco sarà suo”.

Pochissime le voci contrarie: “Poi un giorno me la spiegate questa ossessione per scamacca, giocatore che fino a 5 mesi fa stava andando al Cagliari e che sta rendendo in un bel sistema come il Sassuolo in cui faceva 20 gol Ciccio Caputo. Sarà pure bravo ma lo state facendo passare per Benzema”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTEVAI