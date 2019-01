Inter-Milan: si infiamma il derby di mercato per un attaccante

Si profila all'orizzonte un derby di mercato tra Inter e Milan: le due milanesi hanno entrambe nel mirino l'attaccante esterno Yannick Ferreira Carrasco, ex Atletico Madrid attualmente in Cina al Dalian Yifang.

I rossoneri sono da tempo sul nazionale belga, ma tentennano a causa del contratto pesante del giocatore e stanno considerando alcune alternative, dal giovane Groeneveld del Club Bruges all'ex Deulofeu, ora al Watford. Leonardo ha incontrato alcune settimane fa l'agente di Carrasco, ma solo per un sondaggio e non sono stati fatti passi avanti significativi.

La titubanza del Diavolo potrebbe così favorire l'Inter, che sta cominciando a cercare un esterno d'attacco per coprire il possibile addio di Ivan Perisic o di Antonio Candreva. Il croato è ormai un caso in nerazzurro, ha chiesto la cessione: se dovesse essere accontentato subito a gennaio (piace a Manchester United e Atletico Madrid), il Biscione potrebbe virare su Carrasco.

L'altro possibile partente è Antonio Candreva: nelle scorse ore l'agente dell'ex Lazio ha aperto a un possibile addio subito a gennaio. "Le intenzioni di Candreva a inizio anno erano quelle di rimanere all'Inter per tutta la stagione e di dare il suo contributo per cercare di ottenere il miglior risultato con la squadra. Chiaro che durante la stagione le dinamiche sono sempre molteplici, per il momento ha trovato poco spazio e chiaramente siamo obbligati a tenere le antenne dritte per valutare se esiste qualche opportunità da, eventualmente, valutare insieme al ragazzo e all'Inter", sono le parole di Federico Pastorello a Sky.

L'Inter si è così cautelata chiedendo informazioni all'entourage di Carrasco: in caso di cessione di uno dei due sopracitati, l'affare potrebbe essere intavolato, così come l'avvio di un nuovo derby di mercato sotto la Madonnina.

SPORTAL.IT | 26-01-2019 09:05