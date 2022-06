Inter, Mkhitaryan ha firmato: manca solo l'ufficialità

22-06-2022 20:03

Dopo tre stagioni alla Roma, con cui non ha rinnovato il contratto, oggi è il giorno in cui Henrikh Mkhitaryan approda all’Inter a parametro zero. Il 33enne trequartista armeno ha effettuato in mattinata le visite mediche alla clinica Humanitas di Rozzano, poi si è recato al CONI, in Via Piranesi a Milano, per l’idoneità agonistica, infine nel tardo pomeriggio ha apposto la propria firma su un contratto biennale da 3,3 milioni di euro netti più bonus per arrivare facilmente a 4. Ora manca solo l’ufficialità da parte della società nerazzurra.

Inter, Mkhitaryan arriva dalla Roma a parametro zero

Il giorno dopo la certezza che Romelu Lukaku tornerà a Milano, anche se pure in questo caso manca ancora l’ufficialità, si conclude positivamente un’altra trattativa di mercato per l’Inter, che quando è stato chiaro che Mkhitaryan non avrebbe rinnovato il contratto con la Roma si è gettata seriamente all’assalto del trequartista armeno, e un indizio che sarebbe potuto arrivare era stata la volontà espressa dal calciatore di giocare la prossima Champions League nonostante avesse appena vinto la Conference League e la squadra di José Mourinho si fosse qualificata per l’Europa League.

Mkhitaryan, la sua carriera in pillole

Nato a Erevan, la capitale dell’Armenia, il 21 gennaio 1989, Mkhitaryan è cresciuto calcisticamente nel Pyunik, squadra di un sobborgo della sua città natale, militando in seguito nelle due squadre di Donetsk, il Metalurh e lo Shakhtar (in quest’ultima squadra ha vinto tre campionati e tre Coppe d’Ucraina oltre a una Supercoppa nazionale), poi dal 2013 al 2016 ha giocato nel Borussia Dortmund (due Supercoppe tedesche vinte), dal 2016 al gennaio 2018 nel Manchester United vincendo un Community Shield, una Coppa di Lega inglese e un’Europa League e quindi fino all’agosto del 2019 nell’Arsenal, per poi passare alla Roma, con cui n tre stagioni in giallorosso ha totalizzato tra tutte le competizioni 116 partite e 29 gol. Con la sua Nazionale ha giocato 95 partite segnando 32 gol.

