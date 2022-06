Roma, Mkhitaryan non rinnova: va verso l'Inter

03-06-2022 17:56

Il trequartista offensivo armeno della Roma Henrikh Mkhitaryan ha deciso e ha comunicato alla società giallorossa che non rinnoverà il suo contratto. È ormai quindi praticamente certo il suo approdo all’Inter.

Mkhitaryan rifiuta l’offerta della Roma

Mkhitaryan, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport e da Sky Sport, voleva un contratto biennale con i giallorossi da circa 5 milioni di euro e la Roma si era avvicinata a questa cifra, arrivando a 4,2 milioni di euro tra fisso e variabile, a cui si sarebbero aggiunti i bonus di squadra e la possibilità di rinnovare il contratto almeno per un altro anno nel caso avesse giocato almeno la metà delle partite.

Mkhitaryan proiettato verso l’Inter

Ma il calciatore e il suo staff hanno respinto l’offerta e quindi i capitolini hanno deciso di non rilanciare ulteriormente, dopo avergli versato circa 20 milioni netti in tre anni. Il futuro di Mkhitaryan sarà quindi sicuramente all’Inter, anche perché il trequartista armeno vuole giocare di nuovo la Champions League, cosa che ha influito in modo determinante sulla sua decisione di lasciare la Capitale.

Mkhitaryan, la sua carriera in pillole

Henrikh Mkhitaryan è cresciuto calcisticamente nel Pyunik, club di un sobborgo di Erevan, la capitale dell’Armenia dove è nato il 21 gennaio 1989. Ha militato quindi nel Metalurh Donetsk e nello Shakhtar Donetsk (in quest’ultima squadra ha vinto tre campionati e tre Coppe d’Ucraina oltre a una Supercoppa), poi dal 2013 al 2016 ha giocato nel Borussia Dortmund (due Supercoppe tedesche vinte), dal 2016 al gennaio 2018 nel Manchester United vincendo un Community Shield e una Coppa di Lega inglese e quindi fino all’agosto del 2019 nell’Arsenal. È quindi approdato alla Roma, dove in tre stagioni ha totalizzato in tutte le competizioni 116 partite e 29 gol vincendo poche settimane fa la Conference League. Con la sua Nazionale ha giocato 95 partite segnando 32 gol.