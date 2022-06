Roma, rilancio per Mkhitaryan: l'Inter resta in vantaggio

02-06-2022 09:22

Il futuro di Henrik Mkhitaryan resta un rebus. Il centrocampista, in scadenza di contratto con la Roma il prossimo 30 giugno, non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro. Su di lui c’è il forte interesse dell’Inter, che gli avrebbe già fatto una proposta per portarlo in nerazzurro: 4,5 milioni di euro a stagione per due anni.

Secondo ‘Il Tempo’, la Roma non vorrebbe perdere Mkhitaryan, ed ha formulato una nuova proposta per far restare il centrocampista nella capitale. Thiago Pinto avrebbe proposto al calciatore 3,5 milioni più bonus per un anno, con rinnovo automatico in caso di una qualificazione in Europa o legato ad un minimo di presenze. Una cifra inferiore rispetto a quella proposta dall’Inter, ma i giallorossi sperano di poter contare sul desiderio di Mkhitaryan di restare a Roma.