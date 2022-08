Inter: Mkhitaryan sarà a disposizione per il derby

29-08-2022 15:24

Arrivano buone notizie dall’infermeria di Appiano Gentile.

Se da una parte si attende con ansia il responso degli esami strumentali a cui è stato sottoposto Romelu Lukaku, dall’altra il tecnico dei nerazzurri, Simone Inzaghi, può tirare un sospiro di sollievo visto il recupero ormai quasi totale di Mkhitaryan.

L’armeno, reduce dal problema muscolare al flessore accusato contro il Lecce, nella giornata di ieri ha effettuato parte dell’allenamento in gruppo e oggi aumenterà i carichi di lavoro. Per questo, spiega Tuttosport, l’ex Roma è da considerarsi recuperato e a disposizione sicuramente per il derby contro il Milan del prossimo fine settimana, mentre con la Cremonese potrebbe essere ancora tenuto precauzionalmente a riposo.