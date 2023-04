Inter, Moratti: “Futuro di Inzaghi? Ho cacciato allenatori per molto meno”

In attesa del ritorno dei quarti di Champions League, l’ex patron nerazzurro è intervenuto su TMW Radio analizzando la situazione del club e sbilanciandosi anche sulla situazione Simone Inzaghi.

17-04-2023 23:36

Massimo Moratti parla della “sua” Inter, lo fa con la solita passione a TMW Radio, sbilanciandosi su campionato e Champions: “Siamo a metà dell’opera e aspettiamo questa gara dandole la giusta importanza anche perché in campionato siamo messi male”. “Cacciare Inzaghi? Per il carattere che ho sì, l’avrei già esonerato, ho mandato via allenatori dopo 3/4 sconfitte, è probabile che avrei quest’errore anche in questo caso”.

“Non so se i tifosi sono più morbidi con Zhang piuttosto che con me rispetto alle critiche ma è vero anche che le critiche nascono rispetto alle ambizioni”.