Inter, Moratti: "Per la mia squadra sceglierei Spalletti"

24-11-2022 23:50

L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha parlato a Radio Kiss Kiss parlando anche del paragone fra due ex tecnici dell’Inter come José Mourinho e Luciano Spalletti, oggi protagonisti con Roma e Napoli: “Per stima e conoscenza Mourinho rimarrebbe per me sempre la sicurezza. Sotto un aspetto di novità prenderei Spalletti per il quale ho una grande che sicuramente riuscirebbe a far bene. Se fossi presidente dell’Inter, sceglierei sempre Spalletti”, le sue parole riportate dal portale L’Interista.