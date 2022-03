Inter, multa in arrivo per Vidal dopo le sue dichiarazioni

16-03-2022 08:54

Le parole di Arturo Vidal hanno fatto rumore in casa Inter: “La cresta bionda l’ho fatta per cambiare e per vedere se Simone Inzaghi mi nota di più, visto che non ho giocato molte partite. L’importante è che tutti mi abbiano visto contro il Liverpool – ha detto ai microfoni di Tnt Sports Chile -. Il Flamengo? Ho una maglia regalatami dal presidente, sogno di giocare lì e non posso negarlo. Ci andrò, speriamo presto”.

Dichiarazioni che non sono piaciute a Simone Inzaghi e alla società. Si valuta una multa salata per Vidal, mentre l’addio a fine stagione è già nei fatti.

