Inter, niente ribaltone: Conte resta in panchina

Cinque giorni dopo, in casa Inter la bufera è passata. E tra Antonio Conte e la società è riscoppiata la pace. Quello che sembrava impossibile dopo lo sfogo del tecnico salentino al termine della finale di Europa League pesa contro il Siviglia a Colonia ha infatti preso corpo durante l’incontro che l’allenatore ha avuto nella giornata di martedì con il presidente Zhang Jindong, evidentemente capace di toccare le corde giuste: Conte resterà quindi alla guida dell’Inter anche nella prossima stagione.

Il meeting, iniziato poco dopo le 15 e quindi non tenutosi di notte, come era trapelato in un primo tempo, si è svolto lontano da occhi indiscreti e quindi dalla sede nerazzurra, per l’esattezza in una villa di Somma Lombarda, presso Varese. Lontano, ma non abbastanza per allontanare le telecamere, che hanno atteso per tre lunghissime ore, tanto è durato il confronto, svoltosi alla presenza anche degli amministratori delegati Giuseppe Marotta e Alessandro Antonello e del direttore sportivo Piero Ausilio.

Un segnale che qualcosa da dirsi i due ce l’avevano e che Conte ha davvero esposto i motivi del proprio malumore. Il fatto che al colloquio fosse presente anche l’avvocato dell’Inter, Angelo Capellini, ha fatto a lungo pensare che la rottura fosse vicina, con conseguente rescissione del contratto. E invece, poco prima delle 19, ecco l’annuncio ufficiale della società attraverso un comunicato, breve ma chiaro, diramato sul sito ufficiale: “L’incontro di oggi tra il Club e Antonio Conte è stato costruttivo, nel segno della continuità e della condivisione della strategia. Con esso sono state stabilite le basi per proseguire insieme nel progetto.

Nulla da fare quindi per Max Allegri, che sarebbe stato la prima scelta dell’Inter in caso di rottura con Conte, seppur a cifre d’ingaggio inferiori rispetto ai 12 milioni percepiti dall’ex ct della Nazionale. Il tecnico livornese non subentrerà al collega salentino come accaduto sei anni fa, sempre in piena estate, alla Juventus. Allegri potrebbe avviarsi verso un altro anno sabbatico, mentre Conte dovrà già tuffarsi nel mercato.

Durante il summit con Zhang, una volta scongiurata la frattura, si sarà infatti sicuramente parlato anche delle linee guida da seguire per lottare per lo scudetto con la Juventus di Andrea Pirlo e possibilmente consumare il sorpasso sui bianconeri, che hanno chiuso l’ultimo campionato con appena un punto di vantaggio sull’Inter.

OMNISPORT | 25-08-2020 19:03