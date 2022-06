Inter, nuova destinazione per Vidal: il Boca Juniors lo chiama

23-06-2022 16:57

Arturo Vidal è uno dei grandi problemi dell’Inter in questo mercato. Lui, assieme al compagno di nazionale Alexis Sanches, sono due dei giocatori più pagati della rosa e non si riesce a mettersi d’accordo per la rescissione consensuale.

I due stipendi occupano una buona parte del monte ingaggi della società, cosa che sta creando problemi in sede di mercato. È di poco fa però la notizia che per Vidal si sarebbe aperta una pista importante, che potrebbe portarlo in Argentina, al Boca Juniors.

Come riporta Eurosport, Sebastian Battaglia, tecnico del Boca, ha speso parole di elogio per Vidal: “Un giocatore del suo livello farebbe bene a tutto il calcio argentino: ci farebbe fare il salto di qualità”.

Possibile trattativa all’orizzonte, sempre che Vidal decida di accettare un ingaggio di molto inferiore a quello attuale.

