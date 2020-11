Inter, nuova pista per Eriksen

Eriksen continua a fare benissimo con la nazionale danese ma, all’Inter, non riesce a trovare spazio. Il suo addio a gennaio è sempre più probabile, a meno che Conte non trovi una soluzione per dargli più minuti in campo.

Secondo il Corriere dello Sport, ci sarebbe una nuova pista, ovvero un possibile scambio con l’Arsenal. Eriksen ai Gunners in campo di Xhaka. Classe 1992, il nazionale svizzero gioca nell’Arsenal dal 2016. Ha un contratto valido con il club inglese sino al 2023.

OMNISPORT | 17-11-2020 09:54