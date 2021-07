Inter: nuova strategia con il Sassuolo per arrivare a Raspadori

Sempre più obiettivo per il proprio attacco, non solo in prospettiva futura. L’Inter sta seguendo da tempo Giacomo Raspadori, ma percepisce sempre più chiaramente il rischio di poterlo perdere rimandando la trattativa per assicurarselo dal Sassuolo. Già in queste settimane, pertanto, punta a presentare la trattativa giusta.

Secondo quanto riferito dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, la Beneamata punta a bloccare l’attaccante attualmente a Euro 2020 con l’Italia di Roberto Mancini, lasciandolo però ancora per una stagione al Sassuolo. Acquistarlo ora, abbracciarlo nell’estate 2022: questo l’obiettivo di Beppe Marotta, che in tal senso si starebbe muovendo con la dirigenza neroverde. L’accordo, però, è ancora lontano.

OMNISPORT | 04-07-2021 22:04