Inter, nuovi attacchi a Bastoni: "Sempre la stessa storia”

Alessandro Bastoni non parteciperà allo stage della Nazionale di Roberto Mancini. Il difensore dell’Inter è indisponibile, al suo posto è stato convocato il milanista Alessio Romagnoli, ma la notizia non ha di certo fatto piacere ai tifosi rossoneri.

Bastoni lascia il ritiro come a novembre

Sui social network, infatti, sono stati in molti a ricordare che il centrale nerazzurro lasciò il ritiro della nazionale anche lo scorso novembre, prima della partita con l’Irlanda del Nord: convocato da Mancini, tornò a casa per un infortunio, salvo poi recuperare in tempo per la partita successiva alla sosta contro il Napoli.

Stavolta dopo la sosta l’Inter affronterà il Milan nel derby: per i tifosi rossoneri Bastoni avrebbe goduto di un privilegio saltando l’impegno in Nazionale per riposare e presentarsi al meglio alla sfida di San Siro.

Le polemiche sui social

“Il bravo Bastoni gioca tutte le partite all’Inter sia di campionato che di coppa, se ne va allo stage della Nazionale, prende il gettone di presenza e dopo un giorno se ne torna a casa per un affaticamento muscolare. Molto bene”, scrive polemicamente Marco su Twitter. Ma il suo commento non è il solo. “Indovinate un po’ chi tornerà disponibile e titolarissimo nel derby?! Esatto, sempre lui! Bastoni!”, aggiunge Gaia.

“Oh che caso….proprio durante la sosta!”, il commento di Max. “Indisponibile… ma solo fino al 4 febbraio”, ironizza Mario. “Indisponibile fino al giorno prima del derby, sicuro” secondo BlockGino. Anche Andrea fa dietrologia: “non salta una partita con l’Inter da non so quanto e casualmente è indisponibile con la nazionale… a pensar male si fa in fretta”.

Ma sui social c’è anche chi ipotizza, come Mario, che il giocatore abbia avuto un permesso legato alla nascita della figlia Azzurra.“C’è una remota possibilità che abbia finto per poter stare con la neonata figlia?”.

