Inter, nuovo scenario di mercato: può arrivare un top player

12-03-2022 09:52

Si dice che “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano“: una frase perfetta alla vicenda che lega Romelu Lukaku e l’Inter di Simone Inzaghi. Inter che la scorsa estate era stata costretta, per motivi economici a salutare il belga che però in Inghilterra non si è mai ambientato del tutto.

Chelsea, situazione allarmante che potrebbe favorire il ritorno di Lukaku all’Inter

Dopo le sanzioni del Governo inglese nei confronti di Roman Abramovich è precipitata anche la situazione del Chelsea, letteralmente bloccato a livello economico e finanziario. Una situazione che potrebbe riaccendere la fiamma, mai del tutto spenta, tra Inter e Lukaku. Si intravede infatti una speranza per il ritorno del belga che da mesi è in una fase di sofferenza in maglia Chelsea anche a causa del complesso rapporto con Tuchel.

Inter, le condizioni per il ritorno di Lukaku

Non sarà comunque semplice. Il belga può tornate, come spiega Gazzetta dello Sport, se Abramovich vende il Chelsea e si tratterebbe con una nuova società. Il belga poi può arrivare solo in prestito vista anche la situazione economica delle casse nerazzurre e poi Lukaku dovrebbe anche ridursi l’ingaggio accettando di percepire quello che prendeva a Milano, ovvero una cifra pari a 7,5 milioni più bonus.

Inter, occhio alle avversarie di mercato

Ovviamente in prima pista per il belga non c’è solo l’Inter. C’è anche l’ex tecnico nerazzurro Antonio Conte con il suo Tottenham. Bisogna però aspettare e vedere come si evolverà la situazione del club. Di certo l’eventuale arrivo di Lukaku creerebbe delle conseguenze per il mercato estivo con l’affare Scamacca ancora tutto da definire.

