Inter, Ambrosio: "Lukaku tornerebbe a piedi"

Marco Ambrosio, ex portiere anche del Chelsea, ha parlato dell’addio di Abramovich a IlPosticipo.it:

“È strano. Vedremo che cosa accadrà. Non so chi possa comprarlo. Il Chelsea ha vinto la Champions ed è campione del mondo, ha un valore inestimabile. Purtroppo la guerra in Ucraina ha sconvolto la nostra vita e la nostra economia debilitata dal Covid-19. Io sono contro le armi e contro le guerre. Penso che si possa risolvere tutto in maniera diplomatica senza arrivare nel 2022 a questi conflitti senza senso”.