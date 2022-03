Klopp: "Giuste le misure del Governo contro Abramovich"

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp, nel corso della conferenza stampa che precede la sfida di Premier League contro il Brighton di domani, ha espresso il suo parere riguardo alla vicenda di Roman Abramovich e del Chelsea, la cui vendita è stata congelata e che ora si trova in una posizione finanziaria che definire precaria non rende giustizia.

Questo il pensiero dell’allenatore tedesco, che considera giuste le misure prese dal Governo britannico, riportato da calcioblog.it:

“Mi dispiace per i tifosi e i giocatori del Chelsea, ma il Governo ha fatto bene. Mi dispiace per Tuchel, che conosco bene, per i giocatori del Chelsea e per tutti quelli che lavorano nel club. Quel che è successo nel mondo non dipende da loro. Solo un uomo in primo luogo è responsabile per tutto questo ed è Vladimir Putin. Non conosco il ruolo di Roman Abramovich in tutto questo, ma forse ha qualche legame. Quel che ha fatto il Governo britannico è giusto. E’ stato onesto al 100%. Certo, non è il massimo per chi è al Chelsea. O per i tifosi, lo capisco. Ma quel che ha fatto il Governo è giusto”.