09-03-2022 21:02

L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti a margine di un evento ha parlato dell’eliminazione dei nerazzurri contro il Liverpool in Champions League. La squadra di Simone Inzaghi, dopo la sconfitta per 2-0 dell’andata a San Siro, ha sfiorato l’impresa ad Anfield superando per 1-0 la formazione di Klopp.

“Abbiamo buttato un’occasione perché con un po’ più di coraggio alla fine forse si poteva fare di più”, si è rammaricato l’ex numero uno dell’Inter.

OMNISPORT