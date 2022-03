Inter, oltre il danno la beffa: doppio infortunio, Inzaghi in ansia

08-03-2022 23:57

L’Inter sconfigge il Liverpool 0-1 ma non riesce a rimontare il 2-0 dell’andata. Gol bellissimo di Lautaro Martinez, che da fuori area batte Alisson sul secondo paolo. Dopo un minuto dal vantaggio però, Sanchez si fa buttare fuori per doppia ammonizione, complicando il piano di rimonta dei ragazzi di Simone Inzaghi che non riescono più a rendersi pericolosi, i Reds gestiscono palla e volano ai quarti di Champions dopo una sconfitta indolore.

Inter, i prossimi impegni

Oltre al danno anche la beffa. L’Inter perde due uomini importanti contro il Liverpool, in un momento di stagione decisivo per la corsa allo scudetto. I nerazzurri affronteranno prima il Torino all’Olimpico e poi la Fiorentina in casa prima della pausa per gli spareggi delle nazionali in vista del Mondiale in Qatar 2022.

Inter, gli infortuni di de Vrij e Brozovic

Stefan de Vrij è rimasto dentro lo spogliatoio all’intervallo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, dalle prime informazioni arrivate da Liverpool il difensore nerazzurro ha avuto un affaticamento al polpaccio sinistro. La reale entità dell’infortunio potrà essere valutata con maggiore precisione nelle prossime ore, probabile però l’assenza dell’olandese nel prossimo match di Serie A.

Non va meglio a Marcelo Brozovic. Il croato, al 70′, ha subito un pestone ed è stato sostituito. Come nel caso di de Vrij, il centrocampista nerazzurro verrà valutato meglio nella giornata di domani ma rischia di saltare la sfida col Torino.

Inter, la preoccupazione di Inzaghi

Al termine del match contro il Liverpool, Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport ha analizzato i due infortuni non senza preoccupazione: “Domenica contro il Torino abbiamo una partita complicata, De Vrij e Brozovic hanno avuto un indolenzimento muscolare”. Il tecnico spera di recuperarli entrambi, i granata sono in grande difficoltà ma per vincere l’Inter avrà bisogno dell’aiuto di tutti, specialmente di due leader come de Vrij e Brozovic.

