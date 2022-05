Inter, obiettivo Mkhitaryan: può essere il vice Calhanoglu

21-05-2022 09:59

L’Inter inizia a lavorare per la prossima stagione. Con le partenze di Vidal e Vecino, i nerazzurri sarebbero alla ricerca di un centrocampista per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. Stando a quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, il club meneghino sarebbe intenzionato ad ingaggiare Henrikh Mkhitaryan, in scadenza di contratto con la Roma il prossimo 30 giugno, sponsorizzato dall’ex giallorosso Edin Dzeko.

Secondo il quotidiano, la dirigenza dell’Inter e l’entourage dell’armeno avrebbero avuto già un contatto circa un mese fa, in occasione della gara tra giallorossi e nerazzurri. L’armeno si sarebbe proposto all’Inter, che sarebbe pronta all’offerta, con il calciatore che potrebbe diventare il vice Calhanoglu.

OMNISPORT