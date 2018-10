Inter, occhi su una vecchia fiamma giallorossa

Durante l'ultima finestra estiva di mercato, il nome di Malcom è stato molto chiacchierato. Dopo essere stato accostato all'Inter, il Bordeaux, proprietario del cartellino del brasiliano, aveva raggiunto un accordo con Monchi, per diventare, quindi, un giocatore della Roma. Poi, come tutti sanno, il brusco intervento del Barcellona che, con un'offerta pari a 41 milioni di euro (con un contratto di ben cinque anni), si è assicurata il talentuoso esterno d'attacco. Un vero e proprio scippo che ha, letteralmente, imbestialito Monchi (si è parlato anche di una possibile causa legale)

Storia finita? Assolutamente no. L'ex stella del Bordeaux, da quando è sbarcato a Barcellona, non è riuscito a trovare spazio. Il tecnico Valverde, come riporta il MundoDeportivo, gli ha concesso solo 25' totali (gioca più in nazionale che con i blaugrana), dimostrando di non prenderlo molto in considerazione. Una situazione delicatissima che starebbe portando l'entourage del brasiliano a pensare ad un nuovo cambio di squadra, già durante la prossima finestra di mercato invernale.

Tra le squadre che potrebbero farsi avanti per Malcom, secondo il media spagnolo, ci sarebbe l'Inter. Bloccati, in estate, dai paletti del Fair Play finanziario, i nerazzurri potrebbero, con qualche cessione (Joao Mario in primis), avere il cash necessario a gennaio per formulare una proposta al Barcellona. La Roma, scottata dall'affare Malcom, sta alla finestra, curiosa di capire come si evolverà la situazione. Un fatto è certo: Malcom sta deludendo le grandi aspettative che c’erano attorno al suo nome. Non è un caso che, in seno al Barça, si parli già di una sua possibile cessione. Da affare a problema, il tutto nel giro di poco più di due mesi.

SPORTAL.IT | 17-10-2018 08:45