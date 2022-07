Inter, pareggio in rimonta col Lione ma Inzaghi non è preoccupato

31-07-2022 10:08

“Ho visto le cose che cercavo, la squadra è stata bene in campo e ho avuto delle ottime risposte, con tante occasioni anche nel primo tempo”. Non è preoccupato Simone Inzaghi malgrado il pareggio in amichevole della sua Inter per 2-2 col Lione, oltretutto in rimonta dallo 0-2. “È stato un buonissimo test, contro un’ottima squadra che sapevamo essere più avanti di noi nella preparazione e che ha grande qualità. La condizione sta crescendo e ho visto il giusto spirito. I ragazzi sono stati squadra e abbiamo cercato di mettere in pratica quello che stiamo provando in allenamento, per questo sono molto soddisfatto. Sapevamo di dover affrontare dei test impegnativi nel precampionato ma era quello che volevamo”.