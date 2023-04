La sconfitta interna con la Fiorentina ha messo il tecnico nerazzurro in una situazione scomoda. In tanti rivorrebbero Conte. Attenzione a De Zerbi e Thiago Motta.

La posizione di Simone Inzaghi si sta facendo sempre più traballante. La sconfitta interna con la Fiorentina ha messo il tecnico nerazzurro in una posizione scomoda.

Inter, troppe sconfitte per Inzaghi: non può più sbagliare

Tra le prime sette della classifica di Serie A, l’Inter è la squadra con più sconfitte in campionato (10). Troppe per i tifosi nerazzurri che vorrebbero un cambio alla guida tecnica della loro squadra.

La sensazione è che il futuro di Simone Inzaghi si deciderà nelle prossime settimane. In particolare, il tecnico è chiamato a far bene in Coppa Italia contro la Juventus e in Champions League contro il Benfica. Inoltre, entrare nelle prime quattro della classe in campionato è vitale per il futuro di Simone Inzaghi.

Inter, in tanti spingono per il ritorno di Conte

Ovviamente c’è già un toto nome per il possibile sostituto di Simone Inzaghi. L’idea di un traghettatore non sarebbe un’opzione, anche se la carta Cristian Chivu (allenatore della Primavera nerazzurra) non sarebbe da scartare del tutto.

Il nome più chiacchierato sarebbe quello di Antonio Conte. Dopo il suo addio al Tottenham, il tecnico italiano punta a tornare ad allenare in Serie A. All’Inter ha fatto benissimo, in tanti lo rivorrebbero, compreso l’ex patron Massimo Moratti.

Inter, le altre alternative: De Zerbi e Thiago Motta

Non ci sarebbe solo Antonio Conte tra i papabili a prendere il posto di Simone Inzaghi. Roberto De Zerbi è sempre piaciuto ai vertici nerazzurri. Ora alla guida del Brighton in Premier League, ha una clausola rescissoria importante (15 milioni di euro).

Più semplice provare ad arrivare a Thiago Motta. Attualmente sulla panchina del Bologna, ha un trascorso da giocatore in nerazzurro (due stagioni e mezza) e conosce bene il calcio italiano. Potrebbe essere un’opzione intrigante. Tuttavia, tutto è ancora nelle mani di Simone Inzaghi. I risultati delle prossime gare diranno molto sul suo futuro, anche se i tifosi sembrano aver già deciso.