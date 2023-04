Inter, Moratti chiama Antonio Conte: "Lui garantisce la vittoria"

L'ex presidente dei nerazzurri ha parlato della crisi della squadra di Inzaghi

03-04-2023 09:37

L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti si è espresso sulla crisi attuale dei nerazzurri a Radio Rai: “I risultati purtroppo non stanno dando ragione a Inzaghi, ma è lui l’allenatore della squadra. Un esonero? Ho cambiato troppi allenatori, sono un esempio negativo, ma certo abbiamo tante partite difficili e la squadra dovrebbe restare concentrata senza subire shock. Allo stesso tempo serve una sveglia, penso comunque ci sia una dirigenza capace trovare una soluzione”.

Sul possibile ritorno di Antonio Conte: “Come allenatore ha già dimostrato di essere bravo e sarebbe utilissimo. Garantirebbe la vittoria”.

Sulla Champions League: “In semifinale mi piacerebbe affrontare il Napoli, è la novità di quest’anno e sarebbe entusiasmante. Il ko con il Milan? È una sorpresa quella di ieri sera, ma la sconfitta la vedo positiva per capire come preparare la partita di Champions. Il Milan è molto forte e poi tradizionalmente in Champions si muove bene”.