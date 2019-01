Inter, Perisic ceduto subito: chi arriva al suo posto

Ivan Perisic verso l’addio all’Inter, se possibile già a gennaio. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, i dirigenti nerazzurri stanno lavorando per la cessione dell’esterno offensivo croato, rimasto a Milano in questa stagione su insistenza di Spalletti ma mai convincente come in passato.

Negli ultimi giorni, il club meneghino ha accelerato i tempi per un possibile addio già a gennaio: i contatti di Marotta e Ausilio sono principalmente con gli inglesi del Manchester United e gli spagnoli dell’Atletico Madrid: il Biscione chiede 40 milioni di euro, che gli garantirebbe una plusvalenza di quasi 30 milioni. Ben lontano dai rendimenti dei primi anni, il croato vicecampione del mondo ha incontrato martedì la dirigenza proprio per parlare della sua situazione: se non sarà a gennaio, l’addio arriverà in ogni caso a giugno.

E l’Inter sta lavorando anche per sostituirlo: abbandonata la pista Martial, che con Solskjaer trova più spazio che con Mourinho al Manchester United, il grande sogno è invece Federico Chiesa, che però arriverebbe solo in estate. I nerazzurri sono da tempo in pole position per il gioiello della Fiorentina che vale almeno 70 milioni di euro: nell’affare potrebbe essere inserito Gagliardini, un elemento che piace a Pioli.

Smentito invece il blitz in casa Psv per Steven Bergwijn. Secondo il Telegraaf, Ausilio ha parlato con il club olandese per il giocatore, che ha una valutazione di 20 milioni di euro.

Perisic, 29 anni, in questa stagione ha disputato 18 partite in campionato, segnando 3 reti e realizzando due assist. Ha giocato anche tutti e 6 gli incontri del girone di Champions League, senza però lasciare quasi mai il segno.

SPORTAL.IT | 23-01-2019 10:45