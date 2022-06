Inter, porte girevoli in attacco

09-06-2022 09:59

L’Inter sta iniziando a darsi da fare per riportare davvero Romelu Lukaku a San Siro. Economicamente rischia di essere quasi una follia per la valutazione del giocatore (ceduto un anno fa per 115 milioni di euro al Chelsea e con uno stipendio di 13), ma tecnicamente è tutto tranne che un azzardo.

Data l’impossibilità per il Chelsea di darlo in prestito (se non per una cifra di 25 milioni di euro, decisamente eccessivo), si stanno valutando eventuali contropartite da poter inserire. I Blues, dice la Gazzetta dello Sport, avrebbero messo gli occhi su Denzel Dumfries, esterno olandese arrivato ad Appiano Gentile la scorsa estate per sostituire Hakimi.

Per un Lukaku che magari torna, c’è un Andrea Pinamonti che sicuramente non rimarrà a Milano. Rientrato dal prestito all’Empili (dove ha segnato 13 gol in Serie A), dovrebbe andare al Monza, che con una trattativa lampo se lo è quasi assicurato a fronte di una cifra di 19 milioni di euro.

