Inter, problemi con Digitalbits: cosa sta accadendo

29-07-2022 10:55

Problemi in casa Inter, legati non al mercato ma agli sponsor.

Digitalbits non paga e la società prende provvedimenti. Stando alle ultime ci sarebbero degli insoluti da parte dello sponsor principale. La notizia circola da settimane ma era stata smentita.

Nelle ultime ore, dopo un articolo del Sole 24 ore, si è tornati a parlare della vicenda. L’azienda che ha avuto il merito di lanciare sul mercato la criptovaluta XDB non avrebbe pagato la prima rata di pagamenti per questa stagione. Accordo che dovrebbe portare alle casse nerazzurre un totale di 85 milioni in quattro anni. Digitalbits fino alla scorsa stagione era sponsor di manica, da questa è diventato il principale.

Non si sa cosa sa accaduto e se ci siano delle motivazioni serie dietro questo ritardo. Il problema, per ora, non incide sul bilancio che quando è stato chiuso, il 30 giugno, aveva al suo interno le cifre già pagate da Digitalbits.

L’Inter al momento ha comunque tolto il brand dal proprio sito e nell’amichevole di domani non ci sarà traccia nei banner o altrove di Digitalbits, si attendono news verso settembre.