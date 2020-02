Inter, retroscena su Conte: ecco come ha ribaltato il Milan

L'eco del derby di Milano vinto con una straordinaria rimonta non si è ancora spenta in casa Inter, e cominciano ad affiorare i retroscena sulle mosse utilizzate da Antonio Conte all'intervallo per dare la sveglia ai suoi, sotto di due gol al termine del primo tempo.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il tecnico leccese è stato decisivo nel quarto d'ora di riposo: invece di ribaltare il tavolo e fare sfuriate nello spogliatoio, Conte avrebbe utilizzato l'ironia per motivare la reazione dei giocatori, e avrebbe ricordato i 19 punti che separano le due squadre in classifica, puntando sull'orgoglio dei suoi e sminuendo così i meriti dei rossoneri e spazzando via la paura dalla testa dei suoi giocatori.

Oltre al piano mentale, Conte ha operato anche diversi accorgimenti sul piano tattico, alzando il baricentro della squadra e la linea difensiva, e aumentandone l'aggressività.

L'Inter secondo la rosea nella ripresa ha svoltato soprattutto grazie alla posizione delle due mezzali Barella e Vecino, più avanzate, e appoggiandosi molto di più su Lukaku nella costruzione del gioco invece che su Brozovic.

A Radio Sportiva l'ex ct Zaccheroni ha confermato la bontà del lavoro di Conte: "Difficile capire cosa scatta nella testa dei giocatori nell'intervallo, nel primo tempo l'Inter sembrava rimasta negli spogliatoi e nel secondo è successo al Milan. Probabilmente Pioli l'ha preparata meglio prima e Conte ha rimediato nell'intervallo".

SPORTAL.IT | 11-02-2020 12:43