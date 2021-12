Inter: risolto il problema Eriksen, ma la rosa necessita di interventi

17-12-2021 19:38

Ora che l’Inter ha risolto il problema legato a Christian Eriksen, con la rescissione consensuale del contratto ufficializzata oggi (buona fortuna Christian, ndr) Marotta e Ausilio devono pensare alle prossime mosse. Oltre al mercato in entrata, dove si potrebbe anche rimanere fermi, i nerazzurri vogliono per esempio velocizzare i rinnovi di contratti di Brozovic e Dimarco, con l’italiano che sembra ormai ad un passo dalla firma.

Discorso differente per Perisic, dove però rimane qualche spiraglio per la firma. C’è poi spazio per la questione Alexis Sanchez: la pista Barcellona per gennaio resta viva, col Nino Maravilla che ha voglia di trovare maggior minutaggio sul campo. Il problema rimane il fatto che l’Inter avrebbe bisogno di un sostituto, e in questo momento di migliori a poco prezzo non se ne possono trovare.

OMNISPORT