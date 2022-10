15-10-2022 12:25

Conferenza di presentazione di Davide Nicola in vista di Inter-Salernitana, match valevole per la decima giornata di Serie A: “Nerazzurri stanchi dopo il match di Barcellona? Non credo né in possibili cali fisici, né tantomeno mentali, certe squadre sono abituate a ritmi di questo tipo“. Il tecnico granata ha proseguito, riguardo il suo reparto difensivo: “Fazio non ce la fa. difensori a mia disposizione sono Bronn, Daniliuc, Gyomber, Lovato e Pirola. Mi prendo ancora qualche ora per poter fare le mie scelte“.

E ancora: “Verranno con voi Bohinen e Lovato, anche se il centrocampista norvegese, sicuramente, non è ancora in grado di partire dal 1′. Non è questione di baricentro alto o basso: per quanto ci riguarda, dobbiamo pensare di mantenere costantemente alta l’aggressività per impedire ai nostri avversari di ragionare. Stiamo ragionando su diverse soluzioni tattiche, anche sul 3-4-2-1”.