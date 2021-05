Inter-Sampdoria 5-1: i nerazzurri festeggiano lo Scudetto con una manita. Le pagelle

Non è ancora sazia l’Inter di Antonio Conte che, Scudetto in mano, si presenta a San Siro e non ha pietà per la malcapitata Sampdoria, che assiste inerme alla goleada dei Campioni d’Italia.

Conte dà spazio a D’Ambrosio, Ranocchia, Vecino, Gagliardini e Sanchez dal primo minuto, tenendo in panchina – tra gli altri – Lukaku, Skriniar, Barella e De Vrij. Ma i nerazzurri non fanno sconti e anzi, chi fin qui ha avuto meno spazio, ha tanta voglia di mettersi in mostra. E’ il caso di Gagliardini, in goal dopo soli 4 minuti con un perfetto inserimento concluso con un tiro in scivolata che sfrutta al meglio l’assist di Young. Al minuto 14, però, l’Inter va vicinissima ad aggiungere un’altra perla alla sua annata trionfale: Hakimi parte palla al piede dal limite della propria area di rigore e, dopo una cavalcata strepitosa, calcia da fuori costringendo Audero al miracolo.

Il raddoppio dell’Inter arriva poco dopo e porta la firma di Alexis Sanchez, bravo a battere Audero con un destro potente su perfetto assist di Gagliardini a completamento di una ripartenza perfetta.

La Sampdoria trova il goal del 2-1 con Keita, bravo a spingere in rete una goffa ribattuta di Handanovic su conclusione di Candreva, ma la nuova situazione dura poco perchè l’Inter si porta nuovamente a +2 grazie ancora a Sanchez, bravo a deviare in rete un perfetto cross di Hakimi, letteralmente incontenibile.

Nella ripresa la Samp si spegne, l’Inter invece si diverte. Pinamonti, appena entrato in campo, sfrutta l’assist di un altro subentrato – Barella – per realizzare il suo primo goal stagionale. Poco dopo anche Lautaro, a secco da ben cinque giornate, si toglie la soddisfazione di tornare al goal, trasformando in maniera impeccabile un calcio di rigore concesso per fallo di mani di Adrien Silva su conclusione da fuori di Barella.

Dopo il fischio finale, i nerazzurri si radunano in mezzo al campo per festeggiare ancora una volta lo Scudetto conquistato.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

INTER-SAMPDORIA 5-1

Marcatori: 4′ Gagliardini (I), 26′ Sanchez (I), 34′ Keita (S), 36′ Sanchez (I), 61′ Pinamonti (I), 70′ Martinez (I) rig.

INTER (3-5-2): Handanovic 6 (46′ Radu 6); D’Ambrosio 6, Ranocchia 6.5, Bastoni 6; Hakimi 7.5, Vecino 6.5, Eriksen 6.5 (55′ Brozovic 6), Gagliardini 7 (61′ Barella 6.5), Young 6.5; Lautaro Martinez 6.5 (73′ Sensi 6), Sanchez 7.5 (55′ Pinamonti 6.5)

SAMPDORIA (4-4-2): Audero 6; Bereszynski 5.5, Tonelli 5 (46′ Yoshida 6), Colley 5, Augello 5; Candreva 6, Thorsby 5.5 (46′ Ekdal 5.5), Adrien Silva 5, Jankto 5.5 (46′ Damsgaard 5.5); Ramirez 5 (46′ Verre 5), Keita 6 (73′ Quagliarella 5.5)

Arbitro: Ayroldi

Ammoniti: Tonelli (S), Adrien Silva (S)

Espulsi: –

OMNISPORT | 08-05-2021 20:05