Inter, secondo sgarbo di mercato al Milan: altro rossonero gratis

L’Inter progetta un nuovo sgarbo di mercato al Milan: dopo il colpo Hakan Calhanoglu, arrivato a parametro zero dal club rossonero le scorse settimane, i nerazzurri hanno messo nel mirino Franck Kessie, in scadenza di contratto nel 2022 con il Diavolo.

Il centrocampista ivoriano è un vero e proprio punto fermo della formazione di Stefano Pioli, e la trattativa per il rinnovo del contratto è considerata una delle priorità da parte di Paolo Maldini e Frederic Massara.

La distanza tra le parti resta ancora ampia: Kessie, reduce da una stagione in cui ha compiuto un altro salto di qualità, chiede 6 milioni di euro l’anno, rispetto agli attuali 2,2 che percepisce in rossonero. Finora il Diavolo ha offerto 3,8 milioni, ma un rilancio è nell’aria: secondo Tuttosport Maldini, per evitare il ripetersi di situazioni già vissute con Donnarumma e Calhanoglu, vuole chiudere alla svelta, se possibile entro il mese di luglio.

L’Inter resta alla finestra, pronta ad interferire e a fare la sua mossa per strapparlo a zero ai cugini tra un anno: un altro smacco che il club rossonero non può permettersi.

Kessie è da anni nel mirino del direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio, che aveva allacciato i contatti con l’entourage del giocatore quando ancora il centocampista militava nell’Atalanta.

Quest’anno Kessie ha disputato 37 partite di campionato, andando a segno in 13 occasioni e fornendo 6 assist decisivi. E’ stata di gran lunga la sua stagione più prolifica in carriera.

OMNISPORT | 28-06-2021 16:28