Mercato Milan, tra conferme e nuovi obiettivi: ecco a chi si punta

Non sono giorni semplici in casa Milan con un comprensibile malumore da parte dei tifosi.

Dopo l’addio di Donnarumma e il mancato rinnovo di Calhanoglu sono così diventati due i giocatori “persi” a costo zero. Ecco perché sarà necessario evitare di creare precedenti pericolosi.

La società sta cercando di correre ai ripari e di discutere al più presto tutti i contratti in scadenza. Su tutti c’è anche Kessie, elemento fondamentale per i rossoneri e per il gioco di Stefano Pioli.

Gazidis, Maldini e Massara sarebbero così pronti a trattare con Kessie, che comunque sarebbe intenzionato a rimanere a Milano. Per il momento c’è un piccolo divario tra domanda e offerta.

L’entourage di Kessie punterebbe a 5 milioni mentre la società non vorrebbe andare oltre i 4 ma di certo c’è un buon margine per una trattativa.

Intanto, si lavora anche al mercato in entrata. Come spiega “Gazzetta dello Sport” il club starebbe lavorando a un nuovo trequartista. In cima alla lista dei desideri c’è il marocchino Ziyech che piace per la sua esperienza internazionale.

C’è da superare l’ostacolo Chelsea che non cederà facilmente e a poco il giocatore per cui ha pagato 40 milioni. Tra gli altri nomi c’è anche Dani Ceballos di cui si era parlato anche lo scorsa estate.

Secondo, invece, quanto sostenuto oggi da Tuttosport, la dirigenza rossonera nel mentre starebbe anche sondando il terreno per Andrea Belotti. In attesa del completo recupero di Ibrahimovic il “Gallo” sarebbe perfetto per i Rossoneri.

Unico problema il costo del cartellino: 34 milioni di euro, una cifra che i rossoneri non sono disposti a sborsare.

OMNISPORT | 22-06-2021 13:06