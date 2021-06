Milan, il secondo tradimento scatena i tifosi

Sarà un’estate di mercato particolarmente rovente quella che si vivrà a Milano sia sulla sponda Inter che su quella del Milan. In particolare i tifosi rossoneri devono fare i conti con quello che considerano il secondo tradimento nel giro di poche settimane. Prima l’addio a parametro zero di Gigio Donnarumma, che oggi dovrebbe firmare con il PSG, poi quella del trequartista turco Calhanoglu che dopo un lungo tira e molla avrebbe scelto l’Inter.

L’addio di Calhanoglu

Sebbene di proporzioni completamente diverse rispetto a quello di Donnarumma, anche l’addio di Calhanoglu sembra rappresentare una mazzata per i tifosi rossoneri. Il giocatore ha giocato una prima parte di stagione molto convincente ma nella seconda non è riuscito a mantenersi ai suoi livelli. La trattativa per il suo rinnovo è durata mesi ma senza successo al punto che i dirigenti rossoneri sembravano ormai poco interessati a portarla avanti.

L’inserimento

A sorpresa nelle ultime ore è arrivato l’inserimento dell’Inter che ha offerto uno stipendio leggermente più alto rispetto a quello dei cugini e sembra ora vicino a una firma importante: “Dove sono quelli che per mesi hanno attaccato Gigio Donnarumma? – scrive il giornalista Nicolò Schira – Il vero traditore è Hakan Calhanoglu che se andrà all’Inter tradisce il suo club per 500mila euro in più di stipendio all’anno”.

La rabbia dei tifosi del Milan

Sui social scoppia la bagarre, i tifosi del Milan mostrano tutto il loro disappunto e nel frattempo devono fare anche i conti con gli sfottò dei cugini dell’Inter: “Sono semplicemente due mercenari – commenta Nicola – Non vedo perché ora dovremmo difendere Donnarumma. Stesso comportamento”. “Sono due mercenari, Donnarumma nel Milan ci è cresciuto, è stato protetto e coccolato nei momenti difficili ed è andato via a 0 recando un grave danno al club del quale diceva di essere tifoso. Calha almeno è uno straniero e non ha un grande legame con il club”.

I fan dell’Inter esaltano invece il lavoro di Marotta: “Classica maritata che porta a spasso 3/4 dei dirigenti puri esaltati con la stampa a favore. Se lo prende è un ottima riserva a costo zero che ti tampona l’emergenza dovuta a problemi fisici di Eriksen e Sensi. E da a Inzaghi un giocatore che lui vuole”. Anche Alberto apprezza la scelta: “Una mossa che probabilmente nel rapporto costi/benefici è la migliore possibile. Certo in termini assoluti il giocatore può lasciare molto perplessità ma se avessimo Eriksen disponibile o i soldi per rimpiazzarlo con uno al suo livello non saremmo qui a parlare di Calhanoglu”.

