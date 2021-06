Calhanoglu-Inter, arrivata la conferma: le parole del giocatore

Il primo derby sul mercato estivo se lo assicura l’Inter. Dopo le indiscrezioni sempre più insistenti delle ultime ore, per bocca dello stesso giocatore è arrivata l’ufficialità: Hakan Calhanoglu diventerà un nuovo giocatore nerazzurro.

“Ho trovato un accordo con l’Inter. Andrò a Milano e domani firmerò il contratto dopo le visite mediche” ha confermato nel pomeriggio il classe 1994 ai microfoni di Trt Sport, emittente turca che ha anche annunciato come il contratto di Calhanoglu dovrebbe essere un triennale con opzione per il quarto anno.

Alla fine, dunque, l’ex Bayer Leverkusen ha raggiunto quello che voleva (siglare un contratto lungo e importante) senza cambiare città ma semplicemente accordandosi con i cugini interisti, primi rivali di un Milan che, come nel caso di Gigio Donnarumma, non ha voluto cedere alle pretese economiche del giocatore.

“Noi abbiamo fatto un’offerta che ci sembrava corretta, se poi lui trova altre soluzioni in cui viene pagato di più, è un professionista, buon per lui” ha dichiarato il presidente del Milan Paolo Scaroni ai microfoni de ‘La Politica nel pallone’.

“Ha fatto un eccellente campionato, si è sempre comportato in modo corretto, ognuno poi è libero di fare le scelte che crede, da parte nostra non c’è nessuna recriminazione” ha chiarito il numero uno rossonero che ha visto più di una similitudine col caso dell’ex portiere milanista.

“Vale lo stesso discorso di Donnarumma: noi al Milan poniamo un limite ai costi dei giocatori, oltre quei limiti poi ognuno è libero di fare quello che vuole. Abbiamo fatto un’offerta importante a Donnarumma, ma non è stata sufficiente.

Poi ho letto da qualche parte che Gigio voleva uscire dalla comfort zone dopo tanti anni di Milan e mi sembra cosa positiva per un professionista che al Milan si è sempre comportato benissimo” è stata la chiara e diplomatica spiegazione di Scaroni, deciso ora ad accelerare le trattative in entrata e, fra queste, in primis quella per portare in rossonero Mattia Zaccagni.

