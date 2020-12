Inter: Sensi valuta il suo futuro

Non è stato un inizio di campionato o meglio di stagione, molto positivo per Stefano Sensi. Il centrocampista neroazzurro stenta a trovare spazio nell’11 titolare e così, valuta cosa fare del proprio futuro.

A Milano e all’Inter si trova benissimo, questo è un dato di fatto importnate da cui partire, ma ad influire negativamente sul bilancio generale della sua permanenza all’ombra della Madonnina, c’è lo scarso minutaggio trascorso in campo e i continui infortuni che minano il suo stato di forma. In più, la convivenza con Conte non sembra portare ottimi frutti: il mister salentino tratta tutti allo stesso modo, chi non riesce a gestire i ritmi in allenamento rimane indietro. Sensi ci prova, ma finora il suo fisico non ha risposto come avrebbe dovuto. Giugno è lontano, ma intanto Sensi inizia a guardarsi intorno.

OMNISPORT | 09-12-2020 10:51