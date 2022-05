Inter, senti Gosens: "Qui mi sento a casa"

20-05-2022 10:13

A poco meno di cinque mesi dal suo approdo in nerazzurro, Robin Gosens all’Inter si sente a casa. Il giocatore tedesco, arrivato a gennaio dall’Atalanta dopo l’infortunio, prende via via sempre più confidenza con l’ambiente ed è sempre più innamorato di San Siro, stadio nel quale aveva giocato le partite casalinghe di Champions League con la Dea. Ma un Meazza tutto nerazzurro per l’Inter è un’altra cosa e il tedesco lo sa bene.

Intervistato dal sito tedesco 11Freunde, l’esterno ha svelato: “La più commovente esperienza allo stadio per me è stata il Derby della Madonnina, quando si è giocato Inter-Milan in un San Siro che per la prima volta dall’inizio della pandemia era tutto esaurito. Quando abbiamo preso l’autobus per lo stadio, era quasi impossibile passare perché i tifosi avevano letteralmente bloccato la strada. In quel momento ho iniziato a capire cosa significasse per loro il derby. Ma quando sono uscito per riscaldarmi, sono rimasto completamente senza parole”.

“Giocavamo in casa, era tutto nerazzurro tranne la curva dei tifosi milanisti. Si cantavano canzoni, si sventolavano bandiere e io ero proprio lì in mezzo, da giocatore dell’Inter. Una pazzia totale! È stato solo in quel momento che ho capito davvero che questo sarà la mia nuova casa– ha sottolineato-, dove posso dribblare ogni due weekend e, si spera, rendere felici i tifosi ogni partita”.

