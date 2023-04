Inter, senti Potter: "Su Lukaku decisione importante anche per lui"

Il tecnico del Chelsea: "Mi piace davvero tanto. È un nostro giocatore, anche se è in prestito".

01-04-2023 18:58

Le difficoltà del Chelsea stanno anche nell’assenza in squadra di un vero numero 9 (salvo Aubameyang, finito però ai margini). Ecco perché il tecnico dei Blues Potter, tornando a parlare di Lukaku, ha ammesso: “Abbiamo una decisione importante da prendere in estate”.

Lukaku ha segnato 7 gol negli ultimi 40 giorni considerando anche la nazionale e Potter non nasconde la sua ammirazione per il belga: “Mi piace davvero tanto – ha detto Potter -. È un nostro giocatore, anche se è in prestito all’Inter. Penso sia importante che finisca la stagione con loro, ma poi in estate avremo una decisione importante da prendere. Su di lui e sul suo futuro con noi”.