Inter senza anima: tifosi furiosi trovano i colpevoli

Non sa più vincere l’Inter che esce senza i tre punti anche dal Gewiss Stadium di Bergamo. L’Atalanta ha ripreso la squadra di Conte andata in vantaggio a inizio ripresa con Lautaro Martinez ma apparsa mai in vero controllo del match, Il tiro da biliardo di Miranchuk ha fatto il resto fissando il punteggio sull’1-1 che ha scatenato le ire dei tifosi interisti che se la sono presa un po’ con tutti ma trovando anche qualcuno più colpevole di altri, e Conte non è esente da colpe.

Inter male, la fotografia del match

Alla fine della partita pareggiata con l’Atalanta In molti hanno preso come esempio del momento difficile dell’Inter un episodio capitato nel primo tempo quando Sanchez e Young hanno battuto un corner e si sono incartati col pallone regalando la rimessa laterale all’Atalanta. Senza pietà i commenti interisti sui social: “Una settimana a lavorare come un uomo di merda per vedere il corner corto Sanchez Young”; “L’emblema del primo tempo dell’Inter sta tutto nel calcio d’angolo Sanchez-Young”; “Ci resterà impresso lo scambio Young-Sanchez, bello schema raga”; “Il corner corto Sanchez-Young secondo per idiozia solo alla punizione Candreva-Perisic a Vienna”.

Inter in crisi, c’è l’hastag Conte Out

Gira e rigira il live sentiment dei tifosi dell’Inter tende al rabbioso nei confronti di Antonio Conte. La mancanza di personalità di questa Inter è da imputare a lui, alla sua gestione blanda di questa stagione, alle sue scelte. “De Vrij, brozovic, Sanchez sono veramente scarsi come pochi. O si cambia rotta mandando via il parrucchino o questa è un’altra stagione stra-fallimentare” scrive amaramente e crudelmente questo tifoso, ma gli altri non sono da meno: “In un mondo giusto Hakimi e Lukaku (se ce la fa) entrerebbero subito al posto di Darmian e Sánchez ma non viviamo in un mondo giusto e facciamo quindi la fine di Emily”. “Dispiace, ma questa partita l’ha letta malissimo Conte. Dopo aver cambiato Vidal, doveva mettere Eriksen e al posto di Sanchez inserire Lukaku. Cagata colossale mettere Hakimi al minuto 80…”

Fabrizio Biasin, giornalista e tifosi dell’Inter, nonchè presente a Quelli che il Calcio, dice la sua su Twitter: “Segna #Lautaro, iniziano i cambi, si sveglia l’#Atalanta. Un pareggio a Bergamo ci può anche stare, non dopo un inizio di campionato così scialbo. E comunque vedere #Eriksen che guarda gli altri per 90 minuti fa male al cuore”.

Tra i più beccati c’è sicuramente Sanchez che ha giocato al posto del rientrante Lukaku e apparso lontano dalla migliore condizione: “Quando vedo Sanchez correre penso alla mia nonnina che con un intervento per rottura di femore va in bagno col girello”; “Sanchez pare che abbia una lavatrice sulla schiena”.

SPORTEVAI | 08-11-2020 17:02