LIVE ATALANTA - INTER 0-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Manca poco all'inizio di Atalanta-Inter. Entrambe le squadre in cerca di riscatto dopo le sconfitte rimeditate in Champions League.13:41

Le scelte di Gasperini: Zapata punta centrale, Gomez e Malinovskiy a sostegno. Freuler e Pasalic in mediana, Hateboer e Ruggeri gli esterni. In panchina Muriel e Ilicic.15:00

Le scelte di Conte: in avanti il tandem Lautaro-Sanchez, Lukaku parte dalla panchina. Brozovic in regia, Darmian a destra, in difesa c'è Skriniar. Out Kolarov e Ranocchia.13:45