Inter: si complica il sogno di arrivare a un big della Serie A

Dopo gli undici gol messi a segno nella scorsa stagione, prima di martedì Robin Gosens non aveva ancora segnato con l’Atalanta in questo campionato. L’altro ieri ha colmato la lacuna, sbloccando il risultato contro il Sassuolo e dando il via alla vittoria per 2-1 della Dea. E l’ha fatto alla sua maniera, con un inserimento a chiudere una grande azione degli uomini di Gian Piero Gasperini.

Il 27enne tedesco ogni volta che scende in campo migliora, e non c’è dubbio che il grandissimo Europeo disputato con la sua Nazionale, nel quale è stato nettamente il migliore dei tedeschi, gli ha dato grande consapevolezza e una dimensione internazionale.

Finora i Percassi hanno sempre respinto le sirene di mercato, sia dall’Italia che dall’estero, in particolare quelle di Inter, Juventus, Barcellona, Manchester City e Leicester. Tutte queste squadre hanno sondato il terreno per quello che può essere definito un vero e proprio jolly della fascia sinistra. In pole position per accaparrarselo restano i nerazzurri campioni d’Italia: il nome di Gosens è sul taccuino della dirigenza già da quando sulla panchina era seduto Antonio Conte, che lo segnalò a Marotta e Ausilio.

All’Inter lo considerano il perfetto sostituto di Ivan Perisic nel caso di mancato rinnovo e conseguente partenza del croato. Ma per la dirigenza interista la trattativa è complicata: l’Atalanta ha già attivato la clausola per il rinnovo del contratto del tedesco fino al 2024. Non basta: la dirigenza della Dea e lo staff del calciatore stanno dialogando anche per adeguarne l’ingaggio. Probabilmente solo un’offerta superiore ai 30 milioni potrebbe far cambiare idea alla famiglia Percassi. Ma se gli intrecci di mercato dovessero essere favorevoli, specialmente in forma di cessioni, non c’è dubbio che l’Inter porterebbe un serio assalto a uno dei punti fermi della Dea.

Guarda tutte le partite della Serie A 2021-2022 in diretta su DAZN!

OMNISPORT | 23-09-2021 15:45