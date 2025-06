Alcaraz soffre e rischia con Shelton, poi vola ai quarti e trova Tommy Paul: il messaggio di Carlos a Sinner

Successo in quattro set per lo spagnolo sull'arcigno statunitense: tre ore e 25 minuti, al prossimo turno altra sfida ricca di insidie contro un americano.

Missione compiuta per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo approda ai quarti di finale del Roland Garros superando un ostacolo alto, rappresentato dall’esuberante Ben Shelton. Uno spauracchio l’americano, almeno alla vigilia. Una mina vagante che ha confermato in campo di poter dar fastidio anche al grande favorito del torneo francese, tenendolo sulle spine per tre ore e venti minuti e costringendolo al quarto set. Alla fine, però, l’ha spuntata il murciano, che ha inviato un messaggio indiretto a Jannik Sinner: rimane lui l’uomo da battere sulla terra rossa francese. In questo momento, almeno.

Roland Garros, che battaglia tra Alcaraz e Shelton

Confronto durissimo tra lo spagnolo, campione di tecnica e protagonista di alcuni colpi a effetto, e un “picchiatore” come lo statunitense, efficace soprattutto con la sua battuta al fulmicotone. Nel primo set è l’equilibrio a farla da padrone fino al tie-break, risoltosi ai vantaggi: 10-8 in favore di Alcaraz. Carlitos approfitta del momento di scoramento di Ben e fa suo anche il secondo set, piazzando un break chirurgico che di fatto decide il parziale: 6-3. Ma la partita è tutt’altro che finita, perché Shelton trova conforto nel servizio e riesce a piazzare il break nella parte finale del terzo, approfittando dell’ormai consueto momento di appannamento dello spagnolo: 4-6.

Shelton spreca, Carlitos no: lo spagnolo passa il turno

È il momento più delicato della partita per Carlos, che però si mostra decisamente più freddo, più lucido del rivale nei momenti decisivi. Un dato spiega più di ogni altro la capacità del murciano di volgere la partita dalla sua parte: appena due palle break su nove sfruttate da Shelton, oltre a tre setpoint mancati nel primo set. Alcaraz, invece, non si lascia sfuggire l’occasione di strappare il servizio a Ben nel terzo gioco del quarto set, un break che si rivelerà determinante per il passaggio del turno. Il match, infatti, si chiude sul 6-4 in favore di Carlitos, che chiude con un bellissimo diagonale all’incrocio delle righe.

Ai quarti per Alcaraz c’è la sfida contro Tommy Paul

Ai quarti di finale Alcaraz se la vedrà con un altro americano, Tommy Paul, che dal canto suo non ha sprecato troppe energie per avere ragione di Alexei Popyrin: triplo 6-3 per l’estroso statunitense sull’australiano e vittoria incamerata in relativa scioltezza. Sei i precedenti tra i due, con quattro vittorie a due in favore di Carlos. L’ultima proprio a Parigi, nel torneo olimpico della scorsa estate: 6-3 7-6 il punteggio che ha premiato lo spagnolo. Dieci le posizioni di differenza nella classifica ATP: Alcaraz è secondo alle spalle di Sinner, Paul soltanto dodicesimo.