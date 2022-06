Inter: si decide per Dybala ma anche per il futuro di due difensori

08-06-2022 17:38

Sono ore decisive all’Inter sia per l’arrivo dalla Juventus di Paulo Dybala sia per la permanenza di due importantissimi pilastri della difesa come Alessandro Bastoni e Milan Skriniar. Il procuratore di La Joya è in questi minuti nella sede dei nerazzurri, mentre quello di Bastoni, Tullio Tinti, ne è uscito dichiarando che il suo assistito resterà sicuramente all’Inter. Anche l’agente dello slovacco, Fabrizio Ferrari, ha incontrato la dirigenza interista.

Inter, ore decisive per l’arrivo di Dybala

Può essere la giornata decisiva per l’approdo di Paulo Dybala all’Inter. Il suo procuratore Jorge Antun è infatti nella sede del club nerazzurro in Viale della Liberazione a Milano, e le due parti sembrano ben disposte a chiudere la trattativa per l’arrivo dell’attaccante argentino, che non ha rinnovato il contratto con la Juventus ponendo fine a una lelenovela durata oltre un anno.

Inter, in sede anche gli agenti di Bastoni e Skriniar

Prima di Antun però in sede c’era stato l’agente di Bastoni, Tinti, il quale, all’uscita, ha dichiarato ai giornalisti che il suo assistito, che piace molto al Tottenham di Antonio Conte e al Manchester United, resterà sicuramente all’Inter. Non ci sono ancora novità invece per quanto riguarda Skriniar, finito nel mirino del Paris Saint-Germain e rappresentato oggi in società da Ferrari.

Inter, giornata che può essere cruciale per il mercato nerazzurro

Una giornata, quella odierna, che rischia di diventare importantissima ai fini del calciomercato dei nerazzurri: non bisogna infatti dimenticare che c’è anche il possibile ritorno di Romelu Lukaku, e se arriverà anche lui oltre a Dybala, almeno un attaccante dovrà essere ceduto sia per sovrabbondanza sia per motivi di cassa. Ma anche in difesa potrebbe arrivare dal Torino Bremer, per cui anche Stefan De Vrij, oltre a Bastoni e Skriniar, potrebbe essere messo in discussione.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE