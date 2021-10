Inter, si riapre il processo al nerazzurro: “Lui la nota stonata”

20-10-2021 10:54

Con la vittoria sullo Sheriff l’Inter ha rilanciato la sua candidatura a un posto negli ottavi di Champions League, eppure in casa nerazzurra tifosi e osservatori non riescono a concentrarsi solo sui lati positivi. I nerazzurri hanno dominato la gara contro la squadra della Transnistria, tuttavia hanno dovuto soffrire fino al gol di Vidal prima di poter dire di avere le mani sui 3 punti.

Handanovic sotto accusa

Colpa del pareggio su punizione di Thill, che, secondo alcuni giornalisti e parte dei tifosi interisti, sarebbe da attribuire a un errore di Handanovic, giocatore già sotto accusa per altre ingenuità commesse nel corso della stagione.

“Da 30 metri si può prendere solo se il tiro è perfetto. Non era un tiro perfetto”, il commento a caldo di Fabrizio Biasin, giornalista che sul suo profilo Twitter riapre il processo al numero uno interista.

Il senatore condanna del tifo interista

“Fare tre errori in stagione è normale. Il problema è farne 3 ogni 5 partite…”, il commento amaro di Marco, che punta il dito contro lo sloveno. Adamo prova a difendere Handanovic: “Non era neanche così semplice dai… Poteva fare meglio ma non mi è sembrato un errore scandaloso!”.

Ma il suo tentativo sembra vano: per gli interisti Handanovic non è più un portiere affidabile. “L’errore non è nell’intervento ma nel mettere una barriera che se messa così non ha senso. Handa è la nota stonata di questa Inter”, scrive Silvio. “Ad Handa gli si vuole bene… Ma è nettamente in difficoltà – scrive bonario Marco – Farà ancora buone parate ma intervallate da errori più o meno gravi… il tempo è impietoso”.

LuTV guarda già al futuro: “Handanovic è rimasto unicamente per tenere in caldo il posto ad Onana che arriverà tra poco. Non c’era altra soluzione salvo investire subito per un top ma quello l’ha fatto l’Atalanta con Musso”.

SPORTEVAI