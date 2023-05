Inter, si scalda la pista Frattesi

Il Sassuolo chiede 40 milioni

23-05-2023 09:56

L’Inter continua a seguire la pista che porta a Davide Frattesi, come indicato dall’AD Marotta. Il percorso ottimo in Champions ha migliorato la situazione finanziaria dai nerazzurri, che contano su un budget migliore rispetto alle rivali. Per il romano, il Sassuolo chiede non meno di 40 milioni di Euro e la Juventus è la società che spinge di più, con la Roma che ha il 30% di guadagno sulla futura rivendita.

Qualora i giallorossi andranno in Champions, alzeranno la voce. L’Inter può mettere sul piatto diverse contropartite: da Mulattieri a Fabbian, fino a Oristanio, c’è un tesoretto tra i 30 e i 40 milioni – si legge sul quotidiano -.