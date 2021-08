Inter, Simone Inzaghi: "Correa si goda la doppietta all'esordio"

Il tecnico dell‘Inter Simone Inzaghi vince la gara del Bentegodi per 3-1 contro l’Hellas Verona grazie ai gol di Lautaro Martinez e dei neo arrivato Correa, che da subentrante centra una stupenda doppietta. Queste le parole del tecnico nerazzurro subito dopo la gara:

“La squadra ha avuto un approccio buono, dopo il gol subito abbiamo sbagliato qualche scelta, ma non sempre vanno guardati i demeriti della propria squadra, è stato merito del ritmo imposto dal Verona nel primo tempo. Poi siamo stati bravi nella ripresa a trovare subito il pareggio, e trovare i due gol nel finale. Rispetto a quando ho firmato abbiamo perso giocatori come Hakimi e Lukaku, ma la società è stata bravissima a mettermi a disposizione altre pedine importanti mettendo in sicurezza la società”.

Poi una inevitabile considerazione sull’esordio del Tucu, fortemente voluto da Inzaghi:

“Sono contento per Correa, è un calciatore che non ha ancora fatto vedere il suo meglio. Ha tutto: tecnica, velocità, tiro e potenza. Si goda la doppietta all’esordio, da qui alla fine ci darà grosse soddisfazioni”.

OMNISPORT | 27-08-2021 23:43