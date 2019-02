Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti è stato fischiato da parte dei tifosi del Meazza al momento della lettura delle formazioni da parte dello speaker prima del match con il Bologna.

Ancora più forti i fischi per l'attaccante "ribelle", Ivan Perisic, che aveva chiesto la cessione a gennaio mettendo in difficoltà la squadra. Solo applausi per il grande ex Rodrigo Palacio, in campo con la maglia rossoblu dei felsinei.

SPORTAL.IT | 03-02-2019 18:35