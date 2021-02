Inter, spunta una doppia ipotesi sulla cessione del club

Continuano le voci sulla possibile cessione dell’Inter. Il proprietario Suning aveva portato avanti una trattativa con il fondo BC Partners, che però in questo momento è ferma, e negli ultimi giorni si è parlato molto dell’ipotesi di nuovi soci. Ieri ha parlato Tim Williams, direttore finanziario in uscita dei nerazzurri, in una conference call con gli investitori per Inter Media Communication, mettendo in evidenza le difficoltà della società principalmente legate alla pandemia. Queste le parole di Williams riportate da Calcio e Finanza.

“Speriamo che la fine di questo periodo sia vicina. L’impatto della pandemia si vede anche nella depressione dell’intero settore economico. Nella norma avremmo potuto cogliere l’opportunità per abbassare il monte ingaggi, oltre a vendere giocatori per ottenere denaro aggiuntivo, ma quest’anno la situazione è più complicata. Nonostante siamo stati capaci di migliorare la squadra con prestiti e trasferimenti a parametro zero, attualmente il nostro livello di ingaggi è leggermente sopra a quello che vorremmo”.

Poi Williams è tornato sul rinvio dei pagamenti degli stipendi dei calciatori, sancito ovviamente in accordo con le parti in causa, e sulle ipotesi di cessione del club, aggiungendo che Suning ha nominato alcuni consulenti chiave in Asia per trovare nuovi partner, coi quali i colloqui rimangono in corso.

Stamattina il Corriere dello Sport conferma e rilancia l’ipotesi cessione: “Si lavora a un doppio filone. Da un lato, la cessione di quote, con Bc Partners (oltre ad un gruppo di altri fondi che hanno mostrato interesse) unico interlocutore che ha presentato un’offerta per rilevare la maggioranza, giudicata però insufficiente, ma comunque ancora oggetto di contrattazione. Dall’altro, la ricerca di un finanziamento o prestito di circa 200 milioni che consenta di chiudere almeno la stagione, per poi arrivare in ogni caso alla cessione del club”. Le prossime settimane saranno decisive, in un senso o nell’altro.

OMNISPORT | 23-02-2021 10:56