Inter, Suning stravolge tutto: addio al nome storico del club

Il g ruppo Suning sta lavorando per trovare soci di minoranza o, in caso di proposte all’altezza, per cedere la maggioranza delle azioni dell’ Inter , ma prima che si deliniino gli scenari societari la proprietà cinese del club nerazzurra è decisa a mettere in atto una vera e propria rivoluzione, toccando anche aspetti del tutto inattesi.

Se infatti è nell’aria da tempo un cambio di sponsor, con l’addio al marchio storico Pirelli a favore di una griffe cinese in grado di portare più milioni nelle casse societarie, tutt’altro che prevedibile era la volontà da parte della famiglia Zhang di mettere mano addirittura allo storico nome del club.

Proprio questo sembra invece dover succedere dal prossimo 1° marzo data nella quale, come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, andrà in pensione l’” Internazionale ” a favore dell’” Inter Milano ”..

Una novità rivoluzionaria per il calcio mondiale e non solo quello italiano, se è vero che alle nostre latitudini il diminutivo “Inter” è molto più usato rispetto alla nomenclatura completa, che viene invece utilizzata in campo internazionale e in particolare dall’Uefa in Champions ed Europa League . La novità si inserisce all’interno di cambiamenti più vasti, che riguarderanno anche il logo del club, destinato a svilupparsi proprio attorno alle lettere “I” e “M” e con un design più minimal rispetto a quello attuale.

Il tutto andrà a regime prima del 9 marzo , data del 113° compleanno dell’ Inter . Questo quanto deliberato dal reparto marketing del gruppo Suning, deciso a dare fin dal nome e dal logo il rapporto tra la squadra e la città di Milano, in secondo piano nel nome storico e ufficiale “Football Club Internazionale Milano”.

Il progetto, emerso solo nelle ultime ore, era al vaglio della proprietà nerazzurra da diversi mesi, molto prima che l’attuale contingenza mondiale spingesse Suning addirittura verso propositi di cessione del club, ma avrebbe già incontrato a quanto pare il favore di eventuali investitori interessati a entrare nel club.

Quel che è certo è che, a prescindere da quello che sarà il ruolo di Bc Partners, tra poche settimane i tifosi entreranno in una dimensione inedita, con logo e nome nuovi. Un salto nel futuro al quale il popolo nerazzurro guarda già con un pizzico di nostalgia, ma sperando anche che coincida con una nuova era di successi.



OMNISPORT | 18-01-2021 10:28